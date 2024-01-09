ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ударили авиацией. Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (видео)

Вторник 09 января 2024 21:25
UA EN RU
Ударили авиацией. Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (видео) Иллюстративное фото: Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (flickr by Allen Yeh)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные ликвидировали командующего воздушным подразделением "Хезболлы". Они ударили по боевику при помощи авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари в Twitter.

"Сегодня ЦАХАЛ при помощи самолета ВВС уничтожил Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", - написал Хагари.

По его словам, Али руководил операциями с использованием ударных и разведывательных беспилотников против Израиля и ЦАХАЛа.

Также террорист руководил атакой на штаб командования ЦАХАЛа на севере Израиля, которая состоялась сегодня.

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла Ливан
NEWS
Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает
Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает
DAILY
Александр Завитневич: Отдельные нормы законопроекта о мобилизации существенно изменятся
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Отдельные нормы законопроекта о мобилизации существенно изменятся