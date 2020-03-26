ВСП не буде переслідувати суддів за обвинувальні рішення проти Ситника

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Третя дисциплінарна палата відмовила у скарзі на суддів першої та апеляційної інстанції Рівненської області

Вища рада правосуддя не буде застосовувати дисциплінарні санкції у відношенні суддів, які приймали обвинувальні рішення проти голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВСП.

Повідомляється, що третя дисциплінарна палата відмовила у скарзі на суддів першої та апеляційної інстанції Рівненської області. Текст рішення поки не доступний.

"Претензії глави НАБУ цим суддям стосувалися змісту прийнятих проти нього судових рішень. ВСП, дисциплінарні палати не оцінюють рішення судів. Це роблять виключно суди вищих інстанцій. Те, що ВСП відмовляє у скаргах, де все зводиться до незгоди з позицією суду, - це практика, яка заснована на прямій нормі закону", - пояснює член УСП Павло Гречківський.

Зокрема, глава НАБУ вказував на те, що його справу розглядав йде у відставку суддя апеляційної інстанції, що нібито впливає на законність його рішень. Окремі зауваження стосувалися способу оголошення рішення та внесення до офіційного реєстру, однак дані реєстру спростовують цю версію.

"Як доповідач по цій скарзі, я не брав участі в голосуванні. Рішення прийнято колегіально, палатою, на підставі детально перевірених фактів. За законом, відмова у відкритті дисциплінарного провадження не переглядається. Але, в даній ситуації може послідувати реакція, медійна, наприклад, і вона буде спрямована проти всього відомства або окремих персон. Це теж часта практика тиску на нас, якщо ми розглядаємо щось резонансне. Насправді, якщо хтось хоче переглянути рішення суду, то потрібно звертатися не до ВСП", - пояснює Гречківський.

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2019 року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді та був визнаний винним у корупції. Його визнали винним у тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. За підсумком директора НАБУ внесли до реєстру корупціонерів.

7 лютого у Верховну Раду внесли постанова №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Під його відставкою підписалися 216 парламентаріїв.