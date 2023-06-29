Вчерашние взрывы в Мелитополе: мэр рассказал о последствиях
Вчера целый день во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. "Эпицентром" взрывов стало местное депо и одна из баз российских войск.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра в Telegram.
"Все началось в полночь, когда более пяти взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе. Продолжилось это в 10 утра и закончился день для врага также взрывами, которые прогремели в 8 вечера", - рассказал он.
Что касается последствий, то, по словам Федорова, досталось местному депо, которое оккупанты используют для логистики своего вооружения и боеприпасов из временно оккупированного Крыма.
"И теперь немного не будет применяться в логистике мелитопольское депо и тот транспорт - тепловозы, электровозы, находящиеся там", - добавил Федоров.
Также взрывы прогремели на территории военной базы, которую враг захватил в авиагородке и вблизи поселка Константиновка, где было скопление вражеских войск.
Взрывы в Мелитополе
Мелитополь Запорожской области находится под оккупацией почти с начала вторжения российских войск. Они считают город своим тылом, поэтому туда часто прибывает личный состав и техника врага.
При этом в городе постоянно раздаются взрывы. Буквально около полуночи 28 июня в Мелитополе раздалась серия взрывов. Также в этот день взрывы в Мелитополе раздавались около 11 утра.
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