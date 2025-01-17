Учителей в Украине будут учить пользоваться искусственным интеллектом: для чего это нужно

Педагоги в Украине начнут изучать возможности искусственного интеллекта (ИИ) для внешкольного образования. Для этого планируют запустить специальную платформу.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи при Министерстве образования и науки Украины (НЭНЦ).

Центр анонсировал запуск новой дистанционной образовательной платформы "Педагогические возможности искусственного интеллекта во внешкольном образовании". Платформа доступна на официальном веб-сайте НЭНЦ и призвана способствовать интеграции инновационных технологий в учебный процесс внешкольных учебных заведений. На платформе будут обсуждаться возможности искусственного интеллекта для развития навыков у детей и молодежи, а также рассматриваться практические примеры его применения в образовательных программах. Пользователи смогут ознакомиться с вызовами, которые возникают при внедрении ИИ во внешкольное образование, и получить рекомендации по их преодолению. Организаторы отмечают, что платформа станет полезным ресурсом для педагогов, желающих адаптировать современные технологии в своей образовательной деятельности для более эффективного обучения молодого поколения.