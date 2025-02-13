Учителя просят отменить оценивание НУШ: петиция набрала необходимые подписи

Учителя требуют отменить новый подход к оценке результатов обучения соискателей образования в соответствии с Государственным стандартом базового среднего образования. Петиция набрала 25 тысяч подписей и теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

Электронная петиция с призывом к отмене приказа Министерства образования и науки Украины "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения" набрала более 25 тысяч подписей.

Автор петиции Василий Петращук считает, что новые рекомендации не улучшают качество образования, а лишь увеличивают бюрократическую нагрузку на учителей. Он призвал правительство пересмотреть подход к оцениванию учеников и разработать более простые и эффективные методы.

Позицию поддерживает большинство педагогов. Согласно опросу среди почти 9 тысяч педагогов на сайте Освіта.ua, 97% респондентов считают, что уровневое оценивание в рамках НУШ не способствует повышению качества обучения в школах.

Кабмин имеет десять рабочих дней, чтобы рассмотреть петицию и опубликовать ответ.