Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло
По состоянию на утро 9 июля, возросло количество жертв и пострадавших вчерашнего ракетного удара по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГГА Сергея Попко.
Согласно обновленным данным, в результате ракетной атаки в столице погибли 27 человек, среди которых четверо детей, пострадали 117.
Кроме того, как сообщает ГСЧС, во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева найдено тело мальчика.
Ликвидация последствий обстрелов до сих пор продолжается на 3 локациях. На местах событий привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.
Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (t.me/dsns_telegram)
Ракетный обстрел Киева 8 июля
Во время масштабного обстрела в понедельник, 8 июля, одна из российских ракет попала в корпус детской больницы "Охматдит" в Киеве. В результате атаки были ранены 50 врачей учреждения.
Также в результате прилета был полностью разрушен один из подъездов дома в Шевченковском районе столицы, а несколько соседних подъездов получили серьезные повреждения.
Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.
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