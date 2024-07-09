Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло

По состоянию на утро 9 июля, возросло количество жертв и пострадавших вчерашнего ракетного удара по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГГА Сергея Попко.

Ликвидация последствий обстрелов до сих пор продолжается на 3 локациях. На местах событий привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Кроме того, как сообщает ГСЧС, во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева найдено тело мальчика.

Согласно обновленным данным, в результате ракетной атаки в столице погибли 27 человек, среди которых четверо детей, пострадали 117.

Ракетный обстрел Киева 8 июля

Во время масштабного обстрела в понедельник, 8 июля, одна из российских ракет попала в корпус детской больницы "Охматдит" в Киеве. В результате атаки были ранены 50 врачей учреждения.

Также в результате прилета был полностью разрушен один из подъездов дома в Шевченковском районе столицы, а несколько соседних подъездов получили серьезные повреждения.

Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

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