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Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло

Киев, Вторник 09 июля 2024 07:56
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Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло Фото: в Киеве возросло количество жертв и пострадавших ракетной атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на утро 9 июля, возросло количество жертв и пострадавших вчерашнего ракетного удара по Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГГА Сергея Попко.

Согласно обновленным данным, в результате ракетной атаки в столице погибли 27 человек, среди которых четверо детей, пострадали 117.

Кроме того, как сообщает ГСЧС, во время ночных разборов завалов в Шевченковском районе Киева найдено тело мальчика.

Ликвидация последствий обстрелов до сих пор продолжается на 3 локациях. На местах событий привлечены 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Фото: Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (t.me/dsns_telegram)

Ракетный обстрел Киева 8 июля

Во время масштабного обстрела в понедельник, 8 июля, одна из российских ракет попала в корпус детской больницы "Охматдит" в Киеве. В результате атаки были ранены 50 врачей учреждения.

Также в результате прилета был полностью разрушен один из подъездов дома в Шевченковском районе столицы, а несколько соседних подъездов получили серьезные повреждения.

Подробнее о последствиях ракетного удара РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

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Вчерашний обстрел Киева: число жертв и пострадавших возросло
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