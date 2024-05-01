RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученый рассказал, в чем вред БАДов

Фото: украинцам рассказали о вреде БАДов (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова, Наталия Гурковская

Маркетологи в Украине чаще всего спекулируют на БАДах, называя их средствами "для улучшения здоровья". Но биодобавки не так полезны, как кажется на первый взгляд.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал известный генетик и биогеронтолог, кандидат биологических наук Александр Коляда.

"Я бы отнес сюда косметологию, которая очень сильно апеллирует к науке, хотя реально за советами к ней не обращается. Это также саплименты, известные в Украине как БАДы. И много разных вещей, связанных с похудением", - перечислил он средства, на которых чаще всего спекулируют маркетологи.

Генетик напомнил, что те же БАДы, например, делятся на вредные, полезные и просто бессмысленные.

"Каждый из них стоит обсуждать отдельно. Но что главное нужно принимать во внимание? Критически нужно относиться к преувеличенным обещаниям. БАДы не составляют основу здорового образа жизни. И чаще всего они не способны на какие-либо большие, масштабные эффекты", - отметил Коляда.

Он уточнил, что 100 лет назад в эру авитаминозов они могли решить определенную проблему, а сейчас саплементы, если речь не о витаминах, должны занимать в жизни условное двадцатое место.

"Еще один вред, который я вижу в БАДах - определенное когнитивное искажение. Есть вот человек, который плохо спит, злоупотребляет алкоголем, но принимает добавку, обещающую продлить жизнь. Но это так не работает, и вклад этих плохих и хороших факторов неравноценен", - констатировал ученый.

БАДы в Украине 

Биологически активная добавка (сокращенно БАД), или диетическая добавка - это специальный пищевой продукт, потребляемый в небольших определенных количествах дополнительно к привычному пищевому рациону человека. Важно помнить, что это не лекарство, а пищевой продукт.

Ранее доктор Комаровский категорично высказался о биологически активных добавках и заявил, что они не имеют никакого отношения к лечению болезней. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News