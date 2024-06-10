Ученые определили, когда на Земле прошел первый дождь

Признаки первых дождей на Земле

Признаки первых прошедших на Земле дождей команда исследователей из Австралии и Китая нашла внутри древних минералов (исходных кристаллов).

Изучая изотопы кислорода, попавшие в них и оставившие "следы" пресной воды, ученые пришли к выводу, что первые капли могли попасть на поверхность нашей планеты около 4 миллиардов лет назад.

"Исследуя возраст и изотопы кислорода в крошечных кристаллах минерала циркона, мы обнаружили необычно легкие изотопные признаки, возраст которых может составлять около 4 млрд лет", - уточнил геолог и ведущий автор исследования Хамед Гамалельдиен из университета Кертина в Австралии.

Как проходило исследование

По словам ученых, на территории холмов Джека Хиллса в западной части Австралии хранятся экземпляры древнейших материалов земной коры. Там, несмотря на действие тепла и давления, некоторые первоначальные минералы оставались относительно неизменными на протяжении 4,4 млрд лет.

Для проведения исследования ученые датировали более тысячи кристаллов минерала циркона, известного своей чрезвычайной устойчивостью к изменениям. Оказалось, что около 10% камней - старше 4 млрд лет.

Чтобы выяснить, содержат ли эти кристаллы циркона значительное количество пресной воды, ученые использовали крошечные пучки ионов - чтобы измерить соотношение более тяжелого и более легкого кислорода. Легкого кислорода оказалось больше, что и явилось доказательством существования на Земле пресной воды еще 4 миллиарда лет назад.

Чем важно это открытие

"Доказательства наличия пресной воды так глубоко внутри Земли ставят под сомнение существующую теорию о том, что Земля была полностью покрыта океаном четыре миллиарда лет назад", - подчеркнул Гамалельдиен.

По словам геолога Хьюго Олирук, это открытие "не только проливает свет на раннюю историю Земли, но также свидетельствует о том, что суша и пресная вода заложили основу для расцвета жизни на протяжении относительно короткого периода времени - менее чем через 600 млн лет после формирования планеты".

"Такие находки знаменуют значительный шаг вперед в нашем понимании ранней истории Земли и открывают двери для дальнейших исследований происхождения жизни", - добавил ученый.