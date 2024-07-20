Ученые обнаружили, что Земля стремительно теряет кислород: кому и чем это грозит

Группа исследователей из Политехнического института Ренсселера в США обнаружила, что запасы растворенного кислорода в водоемах по всему миру быстро сокращаются. Они отмечают - это один из самых больших рисков для системы жизнеобеспечения Земли.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и почему потеря растворенного кислорода угрожает природе и человечеству.
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Согласно информации, полученной командой исследователей во главе с экологом пресной воды Кевином Роузом из Политехнического института Ренсселера в США, так называемая деоксигенация - потеря водными ресурсами планеты запасов растворенного кислорода - представляет серьезную угрозу для стабильности Земли в целом.
По словам ученых, недостаточное количество растворенного кислорода (DO) является опасным фактором для функционирования природных экосистем и жизни общества. Ведь кислород является основным условием жизни многих организмов не только на суше, но и в воде.
Результаты проведенных исследований указывают на то, что во всех водных экосистемах - от ручьев и рек, озер, водохранилищ и прудов до лиманов, морей и открытого океана - концентрация растворенного кислорода быстро и существенно снизилась за последние десятилетия.
Озера и водохранилища понесли потери кислорода на 5,5% и 18,6% соответственно (с 1980 года).
Океаны потеряли около 2% DO с 1960 года. Ученые уточнили, что хотя эта цифра на первый взгляд невелика, она репрезентует существенно большую географически и по объему массу.
Морские экосистемы разных типов также претерпели изменения вследствие потери кислорода. К примеру, воды у Центральной Калифорнии потеряли 40% DO за последние несколько десятилетий.
По мнению ученых, уменьшение кислорода в воде тесно связано с изменением климата и землепользованием.
"Это вызвано снижением растворимости кислорода в воде на фоне повышения температуры, снижения глубоководной вентиляции... Глобальное потепление и загрязнение нарушают биогеохимические процессы в водных экосистемах, что негативно влияет как на пресноводные, так и на морские организмы", - пояснил Роуз.
Он добавил, что на фоне недостаточного количества растворенного кислорода пострадать могут целые виды (живых организмов) и "пищевые сети". Речь идет о:
"Низкое содержание кислорода также может привести к широкомасштабной гибели и ухудшению окружающей среды. Водные среды обитания с низким уровнем кислорода обычно называют "мертвыми зонами" из-за их гибели, угрожающей экосистемным услугам, таким как рыболовство, аквакультура, туризм и культурные практики", - добавил ученый.
Кроме того, дезоксигенация может побуждать водные экосистемы переходить "в альтернативные и нежелательные состояния", часто характеризующиеся, например, вредным "цветением" водорослей.
По его словам, планета приближается к "критическим пороговым значениям водной деоксигенации, что в конечном счете повлияет на несколько других "Планетарных границ".
"DO регулирует роль морской и пресной воды в изменении климата Земли. Улучшение концентрации DO зависит от устранения первопричин, включая потепление климата и стекание с разработанных ландшафтов. Если не решить проблему дезоксигенации воды, это в конечном итоге повлияет не только на экосистемы, но и на экономическую деятельность и общество на глобальном уровне", - объяснил ученый.
Еще раньше ученые обнаружили основной "набор процессов глобального масштаба", который назвали "Планетарными границами". По мнению специалистов, именно эти глобальные характеристики влияют на общую возможность стабильного существования и развития всего живого на Земле.
"Планетарными границами" было признано:
Так называемые "Планетарные границы" (инфографика: Stockholm Resilience Centre/Richardson et al.)
По мнению исследователей, если критические пороги этих процессов будут преодолены, на планете возникнут серьезные экологические, экономические и социальные проблемы.
Роуз и его команда утверждают, что водная деоксигенация реагирует на процессы "Планетарных границ" и даже регулирует их.
"Важно, чтобы водная деоксигенация была добавлена в список "Планетарных границ". Это поможет поддержать и сосредоточить глобальный мониторинг, исследования и политические усилия, чтобы помочь нашим водным экосистемам и обществу в целом", - считает руководитель группы.
Доктор философии и декан Школы науки Ренсселера Курт Бренеман подчеркнул, что "тенденции дезоксигенации в воде являются четким предупреждением и призывом к действиям, которые должны побуждать к изменениям, чтобы замедлить или смягчить эту "Планетарную границу".
"Работа профессора Роуза проложит путь для дальнейших исследований и откроет двери для новых регуляторных мер", - подытожил он.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Земле может появиться новое "Огненное кольцо", грозящее одному из океанов.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Rensselaer Polytechnic Institute, Science Alert, Wikipedia.
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