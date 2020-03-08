Поблизу Мар'їнки сталася пожежа через обстріл бойовиків

В результаті ворожого обстрілу поблизу прифронтової Мар'їнки сталася пожежа, яка спричинила пошкодження опорного пункту українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, проросійські бойовики відкрили вогонь по підрозділам Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасувальних та бронебійно-запалювальних боєприпасів, що спричинили загоряння сухої трави.

Зазначається, що через сильний вітер пожежа швидко дійшла до позицій українських підрозділів. Вогнем було пошкоджено один з опорних пунктів, інший вдалося врятувати. Полум'я також наблизилося до житлових будинків, однак було швидко локалізоване.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 12:00 в зоні проведення ООС на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових також не було.

Також РБК-Україна писало, що 7 березня на околицях населеного пункту Мар'їнка снайпер бойовиків поранив місцевого жителя. Поранення отримав чоловік, який знаходився за кермом свого автомобіля. Українські військові евакуювали постраждалого до медзакладу.