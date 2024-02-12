RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убийство заместителя мэра Никополя. Подозрение получил местный житель

Фото: в убийстве заместителя мэра Никополя подозрение получил местный житель (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Житель Никополя получил подозрение по делу об убийстве заместителя мэра города, которое произошло 8 февраля. Подозреваемый совершил около 20 выстрелов по машине чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц города подозреваемый произвел не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы Никополя.

"После этого он забросил взрывное устройство в автомобиль. Пострадавший погиб на месте. Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны", - добавили в Офисе генпрокурора.

 

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Убийство заместителя мэра Никополя

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте. Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет про заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Уже в этого день полицейским удалось установить приметы нападавшего.

Как позже удалось выяснить журналистам РБК-Украина, одна из основных версий убийства заммэра Никополя Виталия Журавлева - конфликт с местной группировкой, продолжающийся с 2017 года. Детальнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Никополь