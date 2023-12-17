RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Убийство заложников в Секторе Газа: глава ЦАХАЛа взял вину на себя

Фото: министр обороны Израиля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "ужасным вечером" ошибочный расстрел заложников ХАМАС израильскими военными. По его словам, весь Израиль "чувствует боль" ошибочно убитых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.news.

Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

"Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой", - отметил Галант.

В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.

"Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны", - отметил глава ЦАХАЛа.

Убийство израильскими военными заложников ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей, а также параллельно обстреливали ракетами крупнейшие города страны.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа под названием "Железные мечи". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции - полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

15 декабря во время боев в Шеджайе на севере Газы, трое заложников ХАМАС самостоятельно сбежали из плена, но израильские военные ошибочно сочли их угрозой и застрелили. ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за трагический инцидент.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль