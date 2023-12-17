Убийство заложников в Секторе Газа: глава ЦАХАЛа взял вину на себя

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "ужасным вечером" ошибочный расстрел заложников ХАМАС израильскими военными. По его словам, весь Израиль "чувствует боль" ошибочно убитых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.news.

Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

"Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой", - отметил Галант.

В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.

"Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны", - отметил глава ЦАХАЛа.

Убийство израильскими военными заложников ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей, а также параллельно обстреливали ракетами крупнейшие города страны.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа под названием "Железные мечи". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции - полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

15 декабря во время боев в Шеджайе на севере Газы, трое заложников ХАМАС самостоятельно сбежали из плена, но израильские военные ошибочно сочли их угрозой и застрелили. ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за трагический инцидент.

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