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Убийство заложников в Секторе Газа: глава ЦАХАЛа взял вину на себя

Израиль, Воскресенье 17 декабря 2023 01:33
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Убийство заложников в Секторе Газа: глава ЦАХАЛа взял вину на себя Фото: министр обороны Израиля Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал "ужасным вечером" ошибочный расстрел заложников ХАМАС израильскими военными. По его словам, весь Израиль "чувствует боль" ошибочно убитых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.news.

Глава израильского оборонного ведомства отметил, что общался с семьями погибших и говорит, что "несет ответственность за все, что происходит в этой войне".

"Мы были так близки к такому замечательному успеху, так близки к тому, чтобы вернуть их домой", - отметил Галант.

В то же время, по его словам, нет другой альтернативы, кроме как платить цену войны, преследуя справедливую цель.

"Наши войска воюют каждый день... достижения беспрецедентны, но да, риски огромны", - отметил глава ЦАХАЛа.

Убийство израильскими военными заложников ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских жителей, а также параллельно обстреливали ракетами крупнейшие города страны.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа под названием "Железные мечи". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции - полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

15 декабря во время боев в Шеджайе на севере Газы, трое заложников ХАМАС самостоятельно сбежали из плена, но израильские военные ошибочно сочли их угрозой и застрелили. ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за трагический инцидент.

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