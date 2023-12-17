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Вбивство заручників у Секторі Газа: глава ЦАХАЛу взяв провину на себе

Ізраїль, Неділя 17 грудня 2023 01:33
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Вбивство заручників у Секторі Газа: глава ЦАХАЛу взяв провину на себе Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант назвав "жахливим вечором" помилковий розстріл заручників ХАМАС ізраїльськими військовими. За його словами, весь Ізраїль "відчуває біль" помилково вбитих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky.news.

Очільник ізраїльського оборонного відомства зазначив, що спілкувався з сім'ями загиблих і каже, що "несе відповідальність за все, що відбувається у цій війні".

"Ми були так близькі до такого чудового успіху, так близькі до того, щоб повернути їх додому", - каже Галант.

Водночас, за його словами, немає іншої альтернативи, окрім як платити ціну війни, переслідуючи справедливу мету.

"Наші війська воюють кожного дня... досягнення безпрецедентні, але так, ризики величезні", - зазначив глава ЦАХАЛу.

Вбивство ізраїльськими військовими заручників ХАМАС

Бойовики радикального палестинського руху ХАМАС 7 жовтня атакували Ізраїль з території Сектору Газа. Під час нападу терористи масово вбивали і викрадали військових та цивільних жителів, а також паралельно обстрілювали ракетами найбільші міста країни.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа під назвою "Залізні мечі". Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ціль операції - цілковите знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

15 грудня під час боїв у Шеджайї на півночі Гази, троє заручників ХАМАС самостійно втекли з полону, але ізраїльські військові помилково визнали їх загрозою і застрелили. ЦАХАЛ узяла на себе відповідальність за трагічний інцидент.

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