Убийство пограничника из-за ревности в Тернополе: военному сообщили о подозрении
Военному, который 21 июля в гостинице в Тернополе застрелил пограничника из-за ревности, сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
"При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в одну из гостиниц Тернополя.
Во время конфликта, возникшего из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов у 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.
В это время супруга подозреваемого находилась дома с детьми.
После инцидента военный задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 21 июля в отеле Тернополя произошла стрельба.
Майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из закрепленного за ним оружия (пистолета) у 25-летнего военнослужащего пограничной службы.
От полученных пулевых ранений пограничник погиб на месте.
Как выяснили правоохранители, конфликт возник из-за ревности.
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