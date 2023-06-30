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Убивают друг друга. В Генштабе рассказали, как россияне подорвались на своих минах

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Сергеевка, Пятница 30 июня 2023 19:32
Убивают друг друга. В Генштабе рассказали, как россияне подорвались на своих минах Фото: Россиянин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированной части Херсонской области подорвались на минах, которые ранее установили другие подразделения оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга на поле боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенном пункте Сергеевка Херсонской области, после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах.

Убивают друг друга. В Генштабе рассказали, как россияне подорвались на своих минах

Фото: место, где взорвались россияне (google.com/maps)

Эти мины ранее установили другие представители Вооруженных сил Российской Федерации.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, российские войска оккупировали Херсонскую область в первые недели войны. Украинским защитникам удалось освободить правобережную часть региона от врага только в конце осени 2022 года.

При этом левобережье Херсонской области еще остается под контролем РФ. Оттуда россияне постоянно обстреливают населенные пункты правобережья, в результате чего гибнут мирные жители.

А украинцы на оккупированной части области страдают от террора захватчиков. В частности, россияне грабят местное население, арестовывают, пытают и заставляют получать паспорт РФ.

К примеру, в Геническе Херсонской области кафиры принудительно удерживают в подвалах здания бывшей налоговой инспекции граждан с проукраинской позицией.

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