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К VBET Украина присоединился еще один звездный амбасадор - Сергей Ребров

Пятница 13 октября 2023 19:01
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К VBET Украина присоединился еще один звездный амбасадор - Сергей Ребров Фото: к VBET Украина присоединился еще один звездный посольство - Сергей Ребров (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Сергей Ребров, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу, стал послом компании VBET Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сергей Ребров - экс-нападающий "Динамо", в Европе играл за "Тоттенхэм", "Вест Гэм", "Фенербахче". За национальную сборную Ребров сыграл 75 матчей и забил 15 голов. У Реброва большой опыт тренерской работы.

В разные годы тренировал "Динамо", "Аль Ахли", "Ференцварош", "Аль-Айн" ОАЭ. Дважды вошел в рейтинг 50 лучших тренеров мира 2015 и 2016 годов по версии журнала FourFourTwo. 17 июня 2023 года Сергей Ребров стал главным тренером сборной.

Коммуникационная кампания VBET Украина с участием Сергея Реброва называется "Объединенные доверием миллионов".

"Доверие – это основная добродетель как для VBET, так и для Сергея Реброва. Ее можно заслужить, только пройдя вместе и победы и поражения. История VBET и национальной сборной полна разнообразных историй, но каждый раз как сборная выходит на поле, мы все безоговорочно верим в победу и сверхвозможности тренера, ведущего свою команду к триумфу", - отмечают в компании.

Элементами кампании станут диджитал и офлайн активации, видео, социальные и контентные проекты.

Напомним, что VBET Украина является премиум-спонсором Национальной сборной Украины по футболу, титульным партнером Украинской премьер-лиги и Кубка Украины по футболу. Компания сотрудничает с семью футбольными клубами высшей лиги УПЛ.

VBET является партнером номер один в украинском футзале, поддерживая сборную и чемпионат Украины Экстра-лига.

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Сергей Ребров
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