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VBET Украина досрочно пополнила госбюджет на 146,4 млн гривен

Фото: VBET Украина досрочно пополнила госбюджет на 146,4 млн гривен (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Организатор азартных игр VBET Украина досрочно уплатил стоимость лицензий на 2024 год и пополнил государственный бюджет Украины на 146,4 млн грн. Компания осуществила платежи, понимая свою ответственность за поддержку экономики нашего государства во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В частности, 117 млн грн перечислено за третий год действия лицензии на проведение букмекерской деятельности, 23,4 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр казино в Интернете и 6 млн грн - за четвертый год действия лицензии на проведение азартных игр в покер.

"Плательщики продолжают поддерживать наше государство в сложное военное время, добросовестно перечисляя налоги. Благодаря их активной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для ВСУ и социальных выплат гражданам", - говорится в заявлении Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, VBET Ukraine - букмекер и организатор азартных игр, официальный представитель бренда VBET в Украине. С 2020 года компания работает на рынке Украины и первой получила все три лицензии на проведение азартных игр онлайн от КРАИЛ.

Компания известна в Украине благодаря партнерству со спортивными клубами и проведению разных событий.

В 2021 году VBET Ukraine стала титульным партнером украинской Премьер-лиги. При поддержке УПЛ также провела матч VBET Суперкубок Украины. В том же году VBET Ukraine объявила об официальном партнерстве с футбольными клубами "Ворскла" и "Александрия", а также стала премиум-спонсором национальной сборной Украины по футболу и генеральным спонсором женской сборной Украины по футболу.

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