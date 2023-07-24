VBET стал партнером благотворительного матча Game4Ukraine с участием Шевченко и Зинченко

"Невероятно видеть столько больших имен из мира футбола и музыки, которые соберутся вместе, чтобы помочь нам собрать жизненно важные средства, чтобы начать восстановление нашей прекрасной страны. Я надеюсь, что мы сможем заполнить стадион 5 августа и действительно сможем гордиться", - прокомментировал Александр Зинченко.

Андрей Шевченко отметил, что "футбол и музыка всегда обладали невероятной способностью объединять людей, и мы надеемся, что этот день станет памятным для всех, объединенных во взгляде на лучшее будущее".

Во время проведения и подготовки матча, организованного при поддержке инициативы президента Украины Владимира Зеленского - фандрейзинговой платформы UNITED24, будут собирать средства на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Учебное заведение было повреждено российскими оккупантами в марте 2022 года.

VBET стал партнёром Game4Ukraine. Брендинг компании появится на игровой форме и стадионе "Стэмфорд Бридж". Компания совместно с UNITED24 и Game4Ukraine проведет комплекс мероприятий по продвижению благотворительного матча не только в Украине, но и в странах оперирования глобальной группы компаний VBET в Европе, в том числе и в Великобритании.

"Транслируя ценность ответственности перед государством, обществом и игроками, VBET не мог остаться в стороне от этого события. Мы с гордостью поддерживаем Андрея Шевченко и Александра Зинченко в их намерениях. Глобальный бренд VBET станет не только партнером символического футбольного матча, но и непосредственно VBET UKRAINE будет активно участвовать в дополнительных активностях, направленных на увеличение донатов", - комментирует партнерство Артем Иваницкий, СМО VBET Ukraine.

"Матч на "Стемфорд Бридж" 5 августа станет самым большим благотворительным событием для UNITED24 не только за рубежом, но и в целом для платформы. Перед нами очень важная миссия – собрать достаточно средств, чтобы 415 детей смогли вернуться за парты родного Михаила-Коцюбинского лицея. Мы благодарим VBET Ukraine за то, что решили разделить с нами эту большую ответственность и стали первым украинским партнером матча", - добавил Ярослав Гресь, координатор фандрейзинговой платформы UNITED24.

Исполнительный продюсер Game4Ukraine отметил, что до матча вздернуть лучший состав звезд мирового футбола.

"Также на Game4Ukraine выступят звезды мирового уровня. Прямой эфир на Sky в Великобритании объединит зрителей по всему миру. Мы надеемся на поддержку и донаты", - добавил Лестер Холкомб.

Напомним, VBET Ukraine - официальный представитель международного бренда VBET, работающий в Украине с 2020 года. Компания первой получила все три лицензии на проведение азартных игр Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины. В 2022 году компания представила социальную инициативу We Care Fund, в рамках которой аккумулировала более 15 млн грн на реализацию благотворительных проектов.