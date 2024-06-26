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Vbet поблагодарил сборную Украины за игру на Евро-2024

Фото: Vbet поблагодарил сборную Украины за игру на Евро-2024 (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

VBET Ukraine поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро-2024, а болельщикам за поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Сегодня сборная Украины расписала нулевую ничью с национальной командой Бельгии в финальном туре группового этапа чемпионата Европы. "Сине-желтые" завершили выступления на турнире.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров кратко прокомментировал выступление своих подопечных на чемпионате Европы-2024, которое они покидают по итогам группового этапа.

"На душе, что мы это Евро проиграли в первом матче. Много причин – мы разобрали эту игру. Я действительно вижу, что игроки реагируют. Мы не попали в плей-офф, потому что мы потеряли важные очки и не только очки, но и голы. ", – сказал Ребров после матча.

 

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