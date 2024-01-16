VBET объявил о партнерстве с Беринчиком

Как говорится в сообщении компании, спортивная карьера Дениса является символом воли к победе и несокрушимости любых препятствий. Именно поэтому лейтмотивом всей коммуникационной кампании, рассчитанной до конца текущего года, станет НЕСГИБАЕМОСТЬ.

"Амбиции и добродетели нашей компании совпадают с жизненными принципами Дениса. Вера в собственные силы, настойчивость, желание победы в спорте и для Украины – основное для нас. Мы уверены, что наше партнерство станет новым шагом в развитии бренда VBET", - комментирует Александр Блохин, СЕО VBET Украина.

Вскоре VBET Украина представит визуальную составляющую коммуникации и начнет digital-кампанию в поддержку боксера. Далее – реализация благотворительных кампаний и контентных проектов для популяризации украинского спорта.

Денис станет эксклюзивным представителем VBET Украина на различных событиях для любителей украинского спорта. Запланировано проведение открытых тренировок и мастер-классов.

Напомним, сейчас Беринчик готовится к важному в своей боксерской карьере поединку за титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок состоится весной. VBET Украина с гордостью поддержит боксера на пути к чемпионскому поясу.