RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

VBET объявил о партнерстве с Беринчиком

Фото: VBET объявил о партнерстве с Денисом Беринчиком (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Организатор азартных игр VBET Украина объявил о партнерстве с украинским боксером, серебряным призером Олимпиады в Лондоне Денисом Беринчиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении компании, спортивная карьера Дениса является символом воли к победе и несокрушимости любых препятствий. Именно поэтому лейтмотивом всей коммуникационной кампании, рассчитанной до конца текущего года, станет НЕСГИБАЕМОСТЬ.

"Амбиции и добродетели нашей компании совпадают с жизненными принципами Дениса. Вера в собственные силы, настойчивость, желание победы в спорте и для Украины – основное для нас. Мы уверены, что наше партнерство станет новым шагом в развитии бренда VBET", - комментирует Александр Блохин, СЕО VBET Украина.

Вскоре VBET Украина представит визуальную составляющую коммуникации и начнет digital-кампанию в поддержку боксера. Далее – реализация благотворительных кампаний и контентных проектов для популяризации украинского спорта.

Денис станет эксклюзивным представителем VBET Украина на различных событиях для любителей украинского спорта. Запланировано проведение открытых тренировок и мастер-классов.

Напомним, сейчас Беринчик готовится к важному в своей боксерской карьере поединку за титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок состоится весной. VBET Украина с гордостью поддержит боксера на пути к чемпионскому поясу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс