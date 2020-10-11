Важливий крок до деескалації: у Єврораді привітали перемир'я в Карабаху

Домовленість між Вірменією та Азербайджаном про гуманітарне припинення вогню в Нагірному Карабасі є важливим кроком до деескалації конфлікту. Переговори між Баку та Єреваном повинні відновитися без зволікань та попередніх умов.

Таку заяву зробив президент Ради Європи Шаль Мішель у Twitter.

Мішель закликав Баку та Єреван не піддавати ризику мирне населення.

"Я закликаю сторони дотримуватися режиму припинення вогню та уникати подальшого насильства та не піддавати ризику цивільних осіб", - наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Переговори сторін тривали понад 11 годин у Москві.

Перемир'я набуло чинності о 12:00 за місцевим часом 10 жовтня. Майже відразу сторони конфлікту звинуватили одна одну в порушенні режиму припинення вогню.

Ввечері 10 жовтня вірменська сторона заявила про обстріл міста Степанакерт в Нагірному Карабасі. Це місто вважається столицею невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Крім того, зранку 11 жовтня в Азербайджані звинуватили вірменських військових в обстрілі міста Гянджа. Це місто є другим за величиною на території Азербайджану.