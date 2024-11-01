Важно не упустить: когда нужно чистить форсунки в двигателе авто

И бензиновые, и дизельные двигатели в наше время получают горючее через форсунки – распылители (инжекторы), которые впрыскивают горючее в цилиндр или коллектор, попутно превращая его в конус мелкодисперсного тумана. Правда, форсунки дизеля (благодаря высокому давлению и другим факторам) практически не засоряются, а вот бензиновые обладают таким свойством.

Как показывает эксплуатация в отечественных условиях, форсунки бензинового инжекторного двигателя часто становятся причиной целого букета проблем. Тяжелый запуск, нестабильный холостой ход, перерасход топлива, нарушение динамики – таковы симптомы засоренных инжекторов. Между тем бензиновые форсунки неразборные и ремонту не подлежат – то есть их можно либо выбросить, либо пытаться промыть.

В чем проблема форсунок инжекторного мотора

Форсунка (на техническом языке – инжектор) в двигателе с распределенным впрыском бензина является устройством для распыления топлива во впускной тракт. Главный параметр работы форсунки – правильность конуса топлива, который она распиливает из сопла. Он должен быть определенной формы, при этом количество топлива, которое дозирует форсунка за время открытого состояния, должно быть точно отмеренным.

Следовательно, типичная проблема форсунки – неправильное распыление. Подразумевается, что форсунка "льет" тонкой струйкой из больших, некачественно распыленных капель, которые в цилиндре загораются не так, как это задумано конструкторами. Размер порции также может быть нарушен из-за того, что нужное количество бензина не успевает пройти через отверстия распылителя, зауженные из-за засорения.

Чаще всего причиной нарушения качества распила становится засорение отверстия инжектора и седла его клапана. На этих поверхностях оседают и скапливаются продукты разложения перегретого бензина (смолы) и разного рода механические включения.

Как прочистить форсунки

Обычно указанная проблема "лечится" промыванием, выполняемым специальными жидкостями, в том числе в сочетании с воздействием ультразвуком. На украинских СТО для этого используются два метода. Во-первых, на специальном стенде, куда устанавливаются снятые с мотора форсунки, а во-вторых, непосредственно на работающем двигателе с использованием оборудования, подключаемого к системе питания автомобиля.

Первый способ позволяет во время промывки протестировать инжектор на правильность формы конуса и точность дозировки. В случае промывки системы впрыска без снятия инжекторов с двигателя выводы о результате работы делаются через показания мотортестера – он характеризует изменения в работе двигателя.

Другие проблемы инжекторов

Помимо проблем с засорением, бензиновые инжекторы иногда страдают из-за еще одной, более редкой проблемы. Внештатная работа форсунок может приводить к износу ее электромеханической части. Однако, поскольку сама по себе форсунка недорогая, ее обычно делают неразборной, а затем – неремонтопригодной. То есть исправить эту проблему можно только заменой всей проблемной форсунки. Но первичная диагностика будет все равно на стенде, где форсунку сначала проинспектируют и попытаются промыть.

Кратко

Когда инжекторные моторы только начали распространяться в нашей стране, мастера по обслуживанию советовали промывать их каждые 30 тысяч километров пробега, не дожидаясь проблем в работе двигателя. С тех пор прошло около двух десятков лет, и теперь о такой профилактике вспоминают нечасто – считается, что качество бензина стало выше и инжекторы не засоряются. Между тем, грязный и "смолистый" бензин не является единственной причиной проблем с распылением, и определенный смысл в таких превентивных промываниях есть. А относительно его целесообразности именно в вашем случае лучше посоветоваться с автомехаником, которому вы доверяете.