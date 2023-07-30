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Важный призыв. Зеленский отреагировал на обращение Папы Римского к РФ

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Украина, Воскресенье 30 июля 2023 17:51
Важный призыв. Зеленский отреагировал на обращение Папы Римского к РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Обращение Папы Римского Франциска в Россию с требованием вернуться к "зерновому соглашению" является важным призывом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Twitter.

"Важный призыв Понтифика к Москве - возобновить Черноморскую зерновую инициативу. Реакция мировых духовных лидеров на российский ракетный террор и уничтожение украинской аграрной продукции крайне важна, чтобы обезопасить от продовольственного кризиса весь мир, и особенно народы Африки и Азии, которые больше всего страдают от угрозы голода", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина является гарантом продовольственной безопасности мира, но сейчас главное - остановить российский террор и полностью реализовать украинскую формулу мира.

Россия блокирует зерновой коридор

Россия отказалась продолжать свое участие в "зерновом соглашении", которое позволяло экспортировать продовольствие из портов Украины. Украина предлагала Турции и ООН продолжить работу зернового коридора без участия России, но россияне пригрозили расстреливать гражданские суда, следующие в украинские порты.

Украина теперь вынуждена полагаться на маршруты через Европейский союз, а самая дешевая альтернативная артерия - река Дунай - после российских ударов по Рени, возможно, не сможет увеличить свои объемы настолько, насколько планировалось.

Сегодня же на ситуацию с "зерновым соглашением" отреагировал Папа Римский. Понтифик в своей воскресной проповеди призвал российское руководство вернуться к инициативе.

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