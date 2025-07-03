Важный пункт пропуска с Румынией почти неделю будет работать с ограничениями: подробности

Пункт пропуска "Солотвино-Сигету-Мармации" на границе Украины с Румынией временно приостановит оформление транспортных средств с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Просим учесть эту информацию при планировании поездок. С 7 июля и предварительно по 3 сентября 2025 года здесь будут проводить ремонтные работы - реконструкцию моста через реку Тиса", - добавили пограничники.

В ГПСУ отмечают, что пешеходное сообщение между двумя странами на этом пункте пропуска работает без изменений.

Ограничения на пунктах пропуска

Ранее мы писали о том, что на словацко-украинском автомобильном пограничном переходе "Убля - Малый Березный" с 19 по 25 июня 2025 года будет временно ограничено движение в связи с техническим обслуживанием распределительной системы.

По данным словацких таможенников, в указанные дни с 08:00 до 18:00 процесс оформления на этом КПП будет временно ограничен или приостановлен.

Также сообщалось, что в четверг, 26 июня, из-за технических неисправностей в базе данных временно прекращено движение на пункте пропуска "Угринов", который расположен во Львовской области.

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