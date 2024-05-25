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Важный логистический узел РФ. Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ярославле

Ярославль, РФ, Суббота 25 мая 2024 05:23
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Важный логистический узел РФ. Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ярославле Фото: в российском Ярославле партизаны устроили диверсию (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В российском городе Ярославль силами партизанского движения проведена диверсия на железной дороге. В результате действий подпольщиков была затруднена транспортировка продукции военного назначения ряда компаний страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram крымского движения сопротивления оккупации "Атеш".

"Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки"", - говорится в публикации Сил сопротивления.

Уточняется, что речь идет о "приторможении" транспортировки продукции таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и не только.

В "Атеше" отметили, что город Ярославль является важным логистическим узлом, используемым Россией в военных целях на фоне войны против Украины.

Также в движении добавили, что к рядам подпольщиков присоединяется все больше россиян.

"Они активно борются против существующего рашистского порядка в их стране. Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима", - подчеркнули в Силах сопротивления оккупации.

Действия партизан в России

Напомним, представители подполья, помогающие Украине в отражении широкомасштабной военной агрессии РФ, проводят, в частности, разные диверсионные акции как на временно оккупированных территориях, так и в самой стране-агрессоре.

Так, например, этой зимой партизаны устроили диверсию на железной дороге в Тамбовской области РФ, по которой захватчики перебрасывали ракеты.

Позже в феврале подпольщики совершили диверсию на железной дороге в российском Волгограде. Это помешало логистике вражеских войск.

В марте представители подполья провели диверсию в Московской области на ж/д объекте.

Также сообщалось, что в мае партизаны провели диверсионную работу в одном из населенных пунктов Смоленской области РФ - там был уничтожен телекоммуникационный шкаф башни связи.

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Ярославль партизаны Война России против Украины
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