"Важные нации": президент Международного союза биатлонистов рассказал о возвращении россиян и белорусов

Последние политические события в мире в очередной раз подняли вопрос возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям в полноценном статусе. Заявление по этому поводу сделал и глава Международного союза биатлонистов (IBU) - шведский функционер Олле Далин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Норвежскую вещательную компанию (NRK).
Глава мирового биатлона свое отношение к снятию бана с представителей России и Беларуси объяснил во время мирового первенства, которое сейчас проходит в швейцарском Ленцергайде.
Далин заявил, что российские и белорусские биатлонисты не будут допущены к участию в соревнованиях, в частности в Олимпийских играх-2026, пока продолжается война в Украине. В то же время после ее завершения он готов рассмотреть их возвращение.
"На данный момент этот вопрос даже не стоит. Но мы надеемся на завершение войны, ведь Россия и Беларусь - две важные биатлонные нации", - отметил Далин.
Напомним, что в 2024 году МОК разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на летней Олимпиаде в Париже под "нейтральным" флагом, однако окончательное решение оставил за международными федерациями. В итоге на летних Играх выступили 22 представителя России и 11 - Беларуси.
Подходы международных спортивных организаций по зимним видам спорта по допуску россиян и белорусов к соревнованиям различаются. Так, в феврале Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) запретила сборным этих стран выступать на ЧМ-2026. Представители российской федерации в ответ заявили, что обжалуют это решение в суде.
В то же время Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил "нейтральным" спортсменам участвовать в квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026.
Ранее украинка Джима с рекордом попала в топ-5 на чемпионате мира по биатлону.