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Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію для своїх працівників

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Ватикан, Середа 29 вересня 2021 15:05
Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію для своїх працівників Фото: Ватикан ввів обов'язкову вакцинацію для своїх працівників (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Всіх працівників Ватикану зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу. З 1 жовтня без "зелених пропусків", які засвідчують пройдений курс щеплень, не пускатимуть на робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Vatican News.

"Всім співробітникам, в тому числі керівництву, а також позаштатному персоналу і всім, хто здійснює свою діяльність в відомствах Римської Курії, її органах та офісах, а також в установах, пов'язаних зі Святим Престолом, і всім відвідувачам цих установ пропонується мати при собі "зелений пропуск" з 1 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що нещеплені зможуть потрапити до своїх робочих місць за умови пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який оплачуватиметься своїм коштом.

Для таких осіб санітарна влада Ватикану встановлять термін дії довідки про негативний результат тесту.

Крім того, співробітники що не мають, ані "зелених" перепусток, ані довідок вважатимуться як тими, що відсутні на робочому місці без поважної причини.

Нагадаємо, що для в'їзду до резиденції відвідувачам також необхідно мати при собі документ про вакцинацію, або ж негативний тест на коронавірус.

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Ватикан Вакцина від коронавірусу
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