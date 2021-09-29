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Ватикан ввел обязательную вакцинацию для своих работников

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Ватикан, Среда 29 сентября 2021 15:05
Ватикан ввел обязательную вакцинацию для своих работников Фото: Ватикан ввел обязательную вакцинацию для своих работников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Всех работников Ватикана обязали вакцинироваться от коронавируса. С 1 октября без "зеленых пропусков", которые подтверждают пройденный курс прививок, не будут пускать на рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Vatican News.

"Всем сотрудникам, в том числе и руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений предлагается иметь при себе "зеленый пропуск" с 1 октября", - говорится в сообщении.

Указано, что непривитые смогут попасть на свои рабочие места при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который будет оплачиваться за свой счет.

Для таких лиц санитарные власти Ватикана установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Кроме того, сотрудники, которые не имеют, ни "зеленых" пропусков, ни справок будут считаться как отсутствующие на рабочем месте без уважительной причины.

Напомним, что для въезда в резиденцию посетителям также необходимо иметь при себе документ о вакцинации, или же отрицательный тест на коронавирус.

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Ватикан Вакцина от коронавируса
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