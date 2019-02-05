Ватикан готовий стати посередником у Венесуелі

Франциск не виключає посередництво Святого престолу в якості останньої міри

Ватикан предложит свое посредничество в урегулировании венесуэльского кризиса, если об этом попросят обе стороны. Об этом заявил Папа Римский Франциск, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ANSA.

Как отмечается, президент Венесуэлы Николас Мадуро писал письмо Папе Римскому и просил его помочь в разрешении кризиса в Венесуэле. Папа Римский отметил, что письмо Мадуро не прочитал. Но Франциск не исключает посредничество Святого престола в качестве последней меры, когда "все другие уже использованы".

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что секретариат организации не будет присоединяться к какой-либо из групп стран в связи с ситуацией в Венесуэле.

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции.

Также Украина поддержала Гуйадо и назвала его единственным демократическим органом власти Венесуэлы.