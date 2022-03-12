Ватикан готовий стати посередником, щоб допомогти зупинити війну Росії проти України

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб допомогти досягти припинення вогню і покласти край війні Росії проти України. При цьому він додав, що Святий Престол "готовий до будь-якого виду посередництва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News .

"Я просив (главу МЗС РФ Сергія Лаврова, - ред.) припинити бойові дії і знайти вирішення конфлікту шляхом переговорів. Я наполягав на повазі до цивільного населення і на гуманітарних коридорах", - заявив Паролін і повторив, що Папа Римський Франциск відкинув твердження Москви про те, що війна є військовою операцією.

"Слова важливі, і визначати те, що відбувається в Україні як військову операцію - значить не визнавати реальність фактів. Ми зіткнулися з війною, яка, на жаль, забирає багато цивільних жертв, як і всі війни", - заявив кардинал.