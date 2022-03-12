RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ватикан готовий стати посередником, щоб допомогти зупинити війну Росії проти України

Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб допомогти досягти припинення вогню і покласти край війні Росії проти України. При цьому він додав, що Святий Престол "готовий до будь-якого виду посередництва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

"Я просив (главу МЗС РФ Сергія Лаврова, - ред.) припинити бойові дії і знайти вирішення конфлікту шляхом переговорів. Я наполягав на повазі до цивільного населення і на гуманітарних коридорах", - заявив Паролін і повторив, що Папа Римський Франциск відкинув твердження Москви про те, що війна є військовою операцією.

"Слова важливі, і визначати те, що відбувається в Україні як військову операцію - значить не визнавати реальність фактів. Ми зіткнулися з війною, яка, на жаль, забирає багато цивільних жертв, як і всі війни", - заявив кардинал.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВатиканВійна Росії проти України