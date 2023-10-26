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"Василий может вернуть себе титулы". Ломаченко вернется в ринг против чемпиона

Фото: Василий Ломаченко потерял все титулы в 2020 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Василий Ломаченко в новом году сможет отвоевать чемпионские пояса ряда организаций в серии поединков с элитными легковесами.

Об этом заявил руководитель Top Rank Боб Арум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях не выйдет на ринг в этом году. Именитый промоутер анонсировал паузу в карьере украинца минимум до февраля 2024 года.

"Мы хотели, чтобы Лома провел бой в декабре. Но он захотел взять отпуск до конца года. Как только он завершится, возможно, в феврале, мы организуем большой бой для него. Есть план сделать бой с Камбососом в Австралии", – рассказал Арум.

От результата вероятного поединка зависят дальнейшее будущее Ломаченко. В случае победы Top Rank устроят украинскому боксеру еще целый ряд боев в легком весе. Бывший чемпион в полулегком, втором полулегком и легком весах сможет вернуть пояса.

"Будет ли на кону титул IBF? Да, все правильно. Василий сможет вернуть себе титулы. Если он победит Камбососа, то сделаем ему поединки с другими легковесами и, возможно, с Шакуром Стивенсоном", – резюмировал Арум.

Одиозный Ломаченко в 2018-2020 гг. контролировал несколько чемпионских поясов (WBA. WBO, The Ring, WBC). Потерял все титулы в октябре 2020-го, проиграв бой американцу Лопесу. С тех пор украинец выиграл 3 поединка (Накатани, Комми, Ортис), а в мае уступил Хейни по решению судей.

К слову, ранее Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка Усика и Фьюри.

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Василий ЛомаченкоБокс