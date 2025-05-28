Мероприятие объединило высокопоставленных чиновников США, религиозных деятелей, дипломатов и международных экспертов. Среди ключевых участников - советник Белого дома по вопросам веры Паола Уайт-Кейн, временно поверенный в делах религиозной свободы США Патрик Харви, а также бывшая представительница Госдепа Памела Прайор.

Форум стал рабочим пространством для переосмысления подходов к защите религиозной свободы в XXI веке.

Участники сосредоточились на выработке долгосрочных решений, поскольку обеспечение свободы вероисповедания требует постоянного взаимодействия между государственными институтами, гражданским обществом и религиозными сообществами - особенно в регионах, находящихся в состоянии хрупкости и трансформации. Защита религиозной свободы была признана неотъемлемой составляющей демократии, доверия к институтам и устойчивости общества.

Украина была отмечена как страна, демонстрирующая высокий уровень уважения к свободе вероисповедания даже в условиях войны. Особое внимание было уделено угрозам со стороны транснациональных антикультовых структур, которые действуют под прикрытием псевдоэкспертной риторики и координируются из Москвы экстремистом Александром Дворкиным, лидером российской РАЦИРС (российская ассоциация центров изучения религии и сект), который выполняет прямые указания российских спецслужб.

Было отдельно упомянуто "одиозную украинскую псевдоэкспертку" Ирину Кременовскую, которую представители форума идентифицировали как агента кремлевской сети в Украине, работающую непосредственно на Дворкина.

В Вашингтоне отметили, что Кременовская фигурирует в информационно-подрывных кампаниях, направленных на расшатывание религиозной независимости страны. Деятельность таких лиц участники форума назвали серьезной угрозой национальной безопасности и демократии.

Фото: Форум IRF Builders Forum. Зал Католического университета Америки в Вашингтоне, округ Колумбия. На экране: Ирина Кременовская, агент российской антикультовой сети РАЦИРС в Украине.

Присутствующие высоко оценили открытие в Украине уголовного дела против Кременовской по ст. 161 УКУ как важный прецедент, демонстрирующий способность государства юридически реагировать на гибридные угрозы демократии.

Форум завершился призывом к международному расследованию, введению международных санкций и возбуждению уголовных производств против участников антикультовой сети по всему миру - инструмента гибридной войны РФ для подрыва демократии в мире.