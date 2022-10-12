В Вашингтоне обстреляли авто посольства Азербайджана в США

В МИД не раскрыли детали инцидента и информацию о пострадавших. Однако американской стороне предоставили запись с камер видеонаблюдения.

Из-за стрельбы временно поверенного по делам США в Баку в среду, 12 октября, вызвали в МИД Азербайджана.

"Ему высказана серьезная обеспокоенность и недовольство событиями, а также доведено до сведения требование обеспечить безопасность дипломатического представительства Азербайджана", - говорится в заявлении.