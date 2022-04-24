У Вашингтоні впевнені в перемозі України над Росією на полі бою

"Те, що нам продемонстрували наші українські партнери, - це не що інше, як перемога на полі бою", - сказав Прайс.

За його словами ВСУ зараз "виграють битву за Україну", що не дивно, оскільки "вони борються наполегливо, рішуче", але також і з величезним обсягом допомоги в області безпеки, яку також надають Сполучені Штати і близько 30 з гаком країн з усього світу.

"Це буде перемога для України. Це буде стратегічна поразка Росії", - сказав Прайс і додав, що в цьому є повна впевненість.

На питання про те, чи мають намір США відправити важке наступальне озброєння, щоб витіснити російських солдатів з території України, Прайс сказав: "Вчора ми оголосили про ще один транш допомоги в галузі безпеки у вигляді допомоги в області безпеки на суму 800 млн доларів. Ми забезпечуємо їх саме тим, що їм потрібно для цього нового типу битви, яка розгорнеться на Донбасі і на півдні".

"Ми впевнені, що за нашої постійної підтримки, з рішучістю і завзятістю, які продемонстрували наші українські партнери, вони і тут здобудуть перемогу", - констатував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав ситуацію у війні Росії проти України непередбачуваною. Глава британського уряду не виключив, що війна може тривати до кінця 2023 року.