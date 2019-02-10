У Вашингтоні через снігопади знеструмлено 50 тисяч споживачів

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В районі Сіетла висота сніжного покриву досягає 20,3 см

У Вашингтоні (США) через сильний снігопад знеструмлено понад 50 тисяч споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що основною проблемою є дерева та гілки, що обрушилися під вагою снігу на лінії електропередачі. В районі Сіетла висота сніжного покриву досягає 20,3 см.

Зазначено, що снігопади і заметілі призвели в суботу до скасування 199 та відстрочення 123 авіарейсів у міжнародному аеропорту найбільшого міста штату - Сіетла.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі ввів ще в п'ятницю режим надзвичайної ситуації у штаті. Інслі також рекомендував уникати надмірних фізичних навантажень при прибиранні снігу і щоб уникнути обмороження звести до мінімуму перебування поза опалювального приміщення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному сході США в неділю, 9 грудня, стався потужний сніговий шторм, в результаті якого загинула щонайменше одна людина.

Тоді в результаті негоди загинув водій. Його автомобіль знайшли за межами міста Шарлотт. Чоловік загинув через те, що на його машину впало дерево.