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Вашингтон розраховує зміцнити можливості стримування РФ в Європі

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Вашингтон, Понеділок 29 листопада 2021 23:30
Вашингтон розраховує зміцнити можливості стримування РФ в Європі Фото: Вашингтон розраховує зміцнити можливості стримування РФ в Європі (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Пентагон завершив огляд розстановки сил США у світі. За його підсумками Вашингтон розраховує зміцнити можливості стримування РФ в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні.

"Ми завершили огляд розстановки сил США в світі. 4 лютого 2021 року президент Байден оголосив, що міністр оборони Ллойд Остін проведе такий огляд, щоб узгодити розстановку наших сил за кордоном у відповідністі з керівництвом Байдена з національної безпеки", - зазначила в. о. помічника заступника міністра оборони США з політичних питань Мари Карлін.

Після декількох місяців аналізу і тісної міжвідомчої координації президент США Джо Байден затвердив висновки і рекомендації міністра оборони Ллойда Остіна, зроблені в результаті огляду розстановки сил.

"Що стосується Європи, то огляд розстановки сил зміцнює надійні засоби військового стримування російської агресії в Європі і дозволяє силам НАТО діяти більш ефективно", - стверджувала вона.

Раніше ми писали, що у РФ заявили, що 27 російських дипломатів покинуть США в січні.

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