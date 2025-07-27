Ваши родственники могут жить в Польше или Канаде – как их найти? Интервью с исследовательницей родословной

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Семейная история: с чего начать исследование своей родословной?

Память сквозь века. Как "глубоко" можно исследовать родословные в Украине?

Новейшие технологии: как ДНК может помочь в генеалогических поисках?

Вдали от дома. С чего начать поиски своих предков переселенцам из Крыма и Донбасса?

Расстояние не помеха. Как найти свои корни иностранцам украинского происхождения?

Сохранение памяти: как правильно оформить собранную информацию о родословной?

Исследование родословной – это не только поиск имен в архивах. Это попытка удержать связь с родней, с которой при жизни никогда не пересекались. События в Украине после 2022 года четко показали, насколько важно беречь не только национальную память, но и семейную – в старых фото, в архивах, в воспоминаниях родственников.

"Именно кризисные моменты, в которых мы сейчас живем, нам больше всего дают толчок к сохранению собственных историй. Мы понимаем ценность нашего наследия, что оно достаточно хрупкое и в момент, когда приходит оккупант, мы можем потерять абсолютно все", – говорит исследовательница родословных Анна Николаева.

РБК-Украина расспросило этнолога и автора книги об исследовании родословных Анну Николаеву о том, как украинцам отыскать свои корни сквозь века.

Семейная история: с чего начинать исследование рода

– Возрос ли как-то интерес украинцев к исследованию своей родословной после начала полномасштабного вторжения?

– Генеалогия – одно из самых популярных хобби в мире. Очень много людей занимаются поиском своих корней. Однако в Украине мы действительно наблюдаем огромный интерес к генеалогии, именно с начала полномасштабного вторжения. То есть, когда активизировалась угроза – усилилась потребность сохранить свое.

Моменты наибольшей опасности нам освещают то, что это нужно сделать уже сегодня, не откладывая на завтра. Потому что когда в нашу квартиру влетает "Шахед", мы можем потерять все документы и семейные архивы. И когда приходит понимание этого, сразу хочется сделать копии и перенести в безопасное место все самое важное.

Этнолог и автор книги об исследовании родословных Анна Николаева (фото предоставила Анна Николаева)

– Если человек не умеет работать с архивами, но у него есть большое желание больше узнать о своем роде, то с чего начать?

– В первую очередь надо идти к носителям знаний. Ими могут быть ваши родственники, близкие, дальние, даже соседи, с которыми жили рядом ваши дедушки, бабушки. Это первый источник, из которого можно черпать информацию.

Кроме того, у каждого из нас можно найти какие-то документы, старые письма, телеграммы, открытки, фотографии, которые тоже могут что-то рассказать о нашей семье. То есть мы всегда начинаем с того, что ближе всего к нам. И если не сохранилось по каким-то причинам документов, то стоит спросить у родных, у кого можно найти эти документы или копии.

Бывает, что нет близких родственников или близкого контакта с родней, то может кто-то другой с ними жил и знает детали о них. Таких людей стоит расспросить.

– Если человек уже нашел старые письма, фото, то что дальше? Куда обращаться, чтобы "покопать" глубже?

– Здесь важно понимать, какую именно информацию вам нужно найти. Потому что в архивах хранятся документы сроком давности более 75 лет. Например, если вы не знаете дату или место рождения дедушки рожденного, условно после 1945 года. Можно подать запрос в местные органы системы ДРАЦС (Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, который используют в Украине, – Ред.). Найденная информация натолкнет на дальнейшие шаги.

Если дедушка во Вторую мировую был в составе ОУН или рядах УПА, стоит обращаться в архив СБУ, архив Освободительного движения, или в местные музеи. Часть документов можно найти онлайн.

Музей Украины во Второй мировой войне создал специальный сайт с базой данных украинских воинов, которые воевали на стороне Советского Союза. Можно поискать данные там.

Также советую обратиться к профессиональным группам в сети. Одной из лучших в Украине является фейсбук-группа UA Geneology, в которой уже более 32 тысяч участников. Среди них есть как профессиональные историки, так и любители, которые только начинают свои исследования.

В группе есть советы и путеводители, как шаг за шагом искать нужную информацию. Вариантов много, и в каждой конкретной ситуации будет свой путь.

Например, исследуя свою родословную, я нашла письма 90-х годов от моих родственников, депортированных из Житомирской области в Польшу во время операций "Запад" в 1946-1947 годах. Я написала на этот адрес: "мы ваши родственники из Украины", и оставила свой номер телефона. Ко мне перезвонил кузин и так мы восстановили контакт.

Мне очень повезло, потому что его жена исследовала историю и его рода, поэтому я добавила эту информацию в свое семейное дерево.

– При таких исследованиях приходится читать чужие письма, а так можно и узнать тайны предков. Не всегда такие открытия могут быть приятными...

– В исследовании семейной истории я вижу большую самотерапию, потому что так мы исследуем себя и людей, которые нам дали жизнь, и повлияли на то, кем мы являемся сегодня.

Начиная исследовать семейную историю, мы должны принять то, что наши предки не были идеальными, они были простыми людьми, как и мы сегодня. Которые порой не знали, как им жить эту жизнь. Очевидно, мы бы все хотели иметь состоятельных предков, которые делали грандиозные вещи, но, учитывая тернистый исторический путь наших земель в XIX-ХХ веках, не у всех будут предки-герои.

Кто-то может обнаружить, что предки были преступниками, или они делали те вещи, которые нам не понравятся. Кто-то может узнать, что был нежеланным или внебрачным ребенком. Это человеческие истории, которые могут ранить, но их надо принять.

Поиски сквозь века: как далеко можно зайти в исследованиях

– Как далеко можно исследовать свою родословную?

– У каждого будет своя картинка. Для некоторых это может быть и ХѴ-XVI века, или даже XIV, но это единичные исключения. Если это история типичного украинца – то это середина XIX-го конец ХVIII-го века. Кому очень повезет, это может быть по некоторым ветвям и гораздо глубже.

По собственному опыту скажу, что когда находишь документ в архиве, который считался утраченным, то есть ощущение победы. Но это нам не дает психологического портрета предков. Ты находишь данные о пра-пра- прародителя в 7 поколении, но это только фамилия и имя, дата рождения, возможно данные о семейном положении. То есть нет ощущения теплоты. Из архивной записи трудно понять, какие черты передались тебе или кому-то из предков.

А опрос родственников дает нам житейские истории. Так мы чувствуем этот теплый контакт. Показательной для меня была история из профессиональной жизни моей бабушки. Она уже на пенсии работала вахтером на стеклозаводе и ей сказали без пропусков никого не пускать. Однажды она не пропустила директора завода, сказала: "Без пропуска нельзя, поэтому не пущу". Эта история мне показала характер бабушки и какой на самом деле она была.

– Насколько в Украине доступны ДНК-тесты для исследования родословных?

– Лет 15 назад, когда только они начали появляться, это было очень странным и имело вав-эффект. Сегодня все больше украинцев и дарит, и получает их в подарок, и покупает для себя и своей семьи. Технологии развиваются, цены на ДНК-тесты становятся доступнее.

В силу ряда обстоятельств, в частности, российско-украинской войны, компании сейчас не доставляют тесты в Украину, но есть группы-посредники, которые помогают это сделать легко и без стресса.

Есть даже краеведческие и генеалогические сообщества, которые исследуют определенную местность и они бесплатно дают тесты-ДНК выходцам из этого населенного пункта, чтобы расширить свои исследования. Ведь чем больше людей тестируется, тем больше выборка и вероятность найти вероятных родственников.

Поиски информации о предках нужно начинать с семейного архива: осмотра старых фото, перечитывания писем и документов (фото иллюстративное: Freepik)

– Обычно, род начинают исследовать "сверху", то есть начиная с себя. А можно ли искать "снизу" от предка? Например, если нашли в архивах человека с вашей фамилией и хотите проверить, родня ли вы.

– Родословные бывают нескольких видов. Вы или от первопредка разводите ветви, или от себя. Можно пробовать так и так "копать", где-то сойдетесь, а может и нет.

Если копаете в сторону первопредка и нашли свою фамилию, то надо смотреть, насколько она редкая. Бывает, что настолько уникальная, что все ее носители – родственники. А есть фамилия, как моя, которая мало о чем скажет.

Поэтому по своей фамилии я не ищу родню, поскольку скорее всего ее когда-то предок взял, чтобы условно "затереться" в смутные времена.

Можно выводить родословную от первопредка и пробовать подкреплять документами, или же можно одновременно выводить сверху и снизу. Но может оказаться, что есть промежуток в 100 лет, который вы ничем не заполните. А 100 лет – это уже около 4 поколений.

Надо быть готовыми, что не всегда можем эту цепочку дотянуть, потому что где-то может быть прервана линия из-за отсутствия документов.

– Что посоветовали людям, которые хотят доказать, что у них есть связь с козацким родом. И вообще реально ли это подтвердить?

– Это реально. Стоит искать и сверху, и снизу, и найти точку пересечения. Хотела бы привести пример историка Александра Алферова. Он смог проследить изменение фамилии от Олефир на Алферов в Слобожанских козацких полках. Но здесь еще и талант историка помог в поисках.

Поэтому стоит начинать с документов, которые есть в доступе, записывать всех носителей этой фамилии, и всех связанных с ними лиц, а затем определить, ваши это или не ваши. Потому что в широком смысле мы можем быть родственниками, или носителями одной фамилии. В то же время надо понимать, что не всегда фамилия протягивается через много поколений.

– Возникает вопрос, кого тогда на самом деле можно считать родственником – до какого поколения и разветвления рода?

– Каждый для себя сам это может определить. Есть понятие близких и дальних родственников. Здесь еще есть ощущение своих собственных границ. Для кого-то родственники – только ближайшие, а кого-то они в силу определенных обстоятельств, мировоззренческих представлений, религиозных убеждений уже не считают родственником.

А для кого-то даже крестные родители – родня, только не кровная. Поэтому здесь нет одного ответа, каждый это сам определяет. Однако генеалоги советуют во время исследования шире смотреть на семью и искать все возможные боковые ветви. Именно это может помочь в исследовании.

Вдали от дома: как найти свои корни переселенцам и эмигрантам

– Из-за войны многие украинцы вынужденно покинули свои дома и потеряли контакты людей, которые могли знать их старших родственников. Как переселенцам из Крыма или Донбасса сейчас начать поиски предков?

– История украинских земель достаточно бурная. И не только нынешняя российско-украинская война наделала большой вред нашим семьям, но и Первая и Вторая мировые, Голодомор, репрессии, советский режим. Поэтому очень много документов потеряно.

Когда-то я общалась с французом, который знал историю своей семьи до 13-го поколения. У нас это единичные случаи, потому что мы пережили много войн и потрясений. Очень много людей в Украине сегодня не имеют даже доступа к могилам своих предков. Это и из-за Чернобыльской катастрофы, и из-за оккупации, и из-за затопления сел в советский период.

Выходцам из Донбасса и Крыма стоит поискать информацию в интернете, потому что в 1990-х 2000-х годах было много документов оцифровано.

Если у них остались адекватные знакомые на Донбассе или в Крыму, с ними тоже можно поговорить о родственниках. Стоит попробовать что-то узнать, потому что мы не знаем, сколько еще эта информация нам будет недоступна.

– Многие украинские семьи имеют кровные связи в России. Сейчас там в свободном доступе можно найти архивные документы или они заблокированы для нас?

– К сожалению, это и раньше было заблокировано. В Украине открытая архивная система, даже архивные документы советской репрессионной системы нам доступны: если ваш предок был жертвой сталинских репрессий, вы можете запросить о нем информацию в архиве. А в России – это невозможно сделать. Там люди даже не могут подать запрос в архив, потому что такие архивы засекречены.

Если вам нужно найти информацию генеалогического характера в России, то сегодня я бы и не советовала подавать запросы в их архивы самостоятельно. Разве что если есть возможность подать запрос через вменяемых людей, которые живут там, потому что кто знает сколько для нас эти архивы это будут закрыты. Что Беларусь, что Россия – закрытые тоталитарные системы, такие же, как были в советское время. Найти там какую-то информацию очень трудно.

– Если человек сам не справляется с исследованиями, то может ли он заказать услуги профессионального генеалога?

– В Украине очень много как генеалогов профессиональных, так и фирм, которые на заказ исследуют родословные других людей. Это достаточно распространенная сфера. Есть даже фирмы, которые занимаются только исследованием родословных иностранцев украинского происхождения. У каждого своя узкая специализация. Кто-то исследует только Полтавскую область, кто-то только Киевскую, а кто-то берется исследовать полную родословную под ключ.

С генеалогом также можно договориться о консультации, а дальше работать самому. И, очевидно, в зависимости от вашего запроса и цена на услуги – разная. Это работа кропотливая. Исследование одной фамилии или ветви рода может стоить около 500 долларов.

Но, все равно, первичная работа за вами – оцифровка семейного архива, разговоры с родственниками, сбор информации от самых близких. Я знаю людей, которым бабушка и дедушка передали описанную родословную, то есть такие случаи есть, но не всем так повезло.

– В мире есть немало украинских диаспор. Как эмигрантам во втором-третьем поколении найти свои корни в Украине?

– Если говорим о первых волнах иммиграции в Канаду, Бразилию, Аргентину, Штаты, особенно из Галичины, то это конец ХІХ века. Здесь можно начать с данных церковных метрических книг и архивов.

Можно найти человека в Украине, который поможет в поисках, поскольку не все эмигранты-украинцы в третьем поколении знают хорошо украинский язык. Есть фирмы, которые для иностранцев снимают целые фильмы о родном селе предков, ищут дальних родственников, делают с ними интервью. Ищут даже место на кадастровых картах, где когда-то стоял дом их предка.

Я записывала видеоэкскурсию по Львову к 70-летию еврея, который вырос здесь, а сейчас живет в Израиле. Такой подарок на день рождения отцу заказала дочь. Так мы показали родной город именнику, потому что он не мог сам приехать во Львов. Поэтому отталкиваясь от запроса, варианты поиска могут быть разные.

Анна Николаева: "Надо быть готовыми, что не всегда можем дотянуть цепочку родословной, потому что где-то может быть прервана линия из-за отсутствия документов" (фото предоставила Анна Николаева)

Сохранение семейной памяти: как оформить родословное дерево

– Как правильно систематизировать собранную информацию? Сложить все в фотоальбом или нарисовать семейное дерево, как мы это делали в школе?

– Есть много способов. Лучший – иметь аккаунт на одном из генеалогических порталов и расписать там свое дерево. К примеру, это может быть ресурс MyHeritage – один из самых популярных, который делает также ДНК-тестирование.

Если вы исследуете свою родословную, то очевидно, что часть семьи когда-то потерялась. Другие люди тоже проводят поиски родных. И если у вас будет дерево зарегистрировано онлайн, есть больше шансов найти дополнительную информацию через других людей и найти самих людей.

Также вы можете все распечатать или сделать семейный фотоальбом и подарить родственникам. Можно написать книгу об истории семьи. Вариантов много, все зависит от ресурсов и желания, которые имеет человек или семья.

– Как долго вы исследовали свою родословную и до какого поколения удалось найти предков?

– Это история, которая никогда не заканчивается. Мой отец начал собирать документы, обращаться в архивы, а когда я подросла, то тоже начала этим заниматься. На это ушло лет 20, но перманентно.

Самый большой мой прорыв произошел во время ковида, когда мы все сидели по домам. Я решила использовать это время для исследования семейной истории. Тогда у меня было много времени писать в архивы, искать информацию. Я "докопала" до седьмого поколения, но не по всем ветвям, потому что бабушка и дедушка – были внебрачными детьми. И это накладывает определенные трудности в исследовании.

Мне уже удалось с помощью ДНК найти вероятную родственницу по дедушке. Сейчас пытаемся выяснить, это ее дедушка был биологическим отцом моего дедушки, или его брат.

В своей книге "А теперь и спросить не у кого... Как исследовать историю своего рода", кроме того, что я читателя провожу за руку и пытаюсь учить, как исследовать самостоятельно свою родословную, я пыталась еще рассказать истории, которые меня поразили. И не только своего рода, но и чужие.

Мне было важно показать не только опыт ребенка, который ищет родителей, но и истории родителей, что взяли на воспитание детей, и как они относятся к тому, что когда-то те начнут искать мать или отца, которая дала им жизнь. Это щемящие истории, и не каждый готов пойти на эти поиски.