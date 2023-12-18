Стоимость новогоднего стола 2024. Что происходит с ценами накануне праздников

Традиционно с приближением зимних праздников цены на продукты растут. Этот год не стал исключением – в декабре дорожают мясо, яйца, овощи. Своего пика цены достигнут за несколько дней до Рождества и Нового года.

РБК-Украина рассказывает, какие продукты подорожают к праздникам, и во сколько обойдутся блюда на новогодний стол 2024.

Что будет с ценами до Нового года

В Украине дорожают потребительские товары из-за увеличения сезонных затрат на производство и хранение, высокие цены на энергоресурсы и топливо. К тому же приближаются праздники, когда спрос на продукты значительно увеличивается. Поэтому в ближайшие недели цены будут держаться на высоком уровне.

Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии РБК-Украина предположила, что ввиду общей тенденции роста цен стоимость продуктов к праздничному столу также возрастет с приближением праздников. Традиционно это плюс 8-12% к цене.

"Однако после предпраздничного ажиотажа цены обычно стабилизируются и возвращаются на предыдущие показатели", – говорит эксперт.

Яйца дорожают

Куриные яйца постепенно растут в цене. Хотя она меньше, чем в прошлом году, сезонность и дорогие энергоресурсы влияют на стоимость.

Как отметила Татьяна Попович, цены на яйца могут подняться до 60-70 грн/десяток в холодный период, когда производство сезонно снижается.

По состоянию на 15 декабря средняя цена яиц категории С0 составляла 57,6 грн. за десяток.

В сети АТБ – 55,9 грн/десяток

"Сельпо" – 55,49 грн/ десяток

Varus – 53,7 грн/десяток.

Фото: цена яиц в Varus (скриншот varus.ua)

Красное мясо и курица

Все виды красного мяса за год подорожали на 17-22%, а куриное филе – на 24%. В ближайшее время ожидается дальнейший рост цен, говорит эксперт оптового сельхозпрынка "Шувар".

Действительно, по статистике портала Минфин уже наблюдается повышение стоимости. На 1 декабря свиной ошеек в среднем стоил 242,6 грн/кг, сейчас цена повысилась до 250,34 грн/кг.

Средняя цена на куриное филе составляет 152,3 грн/кг. При этом стоимость в супермаркетах разнится: от 149 грн в "Ашане" до 170 грн/кг в "Сильпо" и Novus. Тушка курятины для запекания на праздничный стол обойдется в 85,9 грн/кг.

Овощи

Овощи и фрукты дорожают с наступлением холодов. В частности, капуста стоит на 58% дороже, морковь – на 24,5%. Взлетели цены и на картофель почти вдвое с прошлого года (данные оптового рынка "Шувар"). Но в целом средняя стоимость этих овощей не высокая:

капуста – 11,18 грн/кг;

лук – 14,54 грн/кг;

морковь – 10,36 грн/кг;

картофель – 16,05 грн/кг.

В то же время, огурцы, помидоры, сладкий перец для нарезок и салатов обойдутся в "кругленькую" сумму.

Средняя цена огурцов составляет 99,9 грн/кг, помидоров – 85,7 грн/кг, болгарский перец – 156,6 грн/кг. Укроп, петрушка, зеленый лук будут стоить по 30-40 грн за 100 г. Эти традиционные "салатные" ингредиенты могут еще больше подорожать ближе к праздничным дням.

Фото: стоимость сладкого перца в АТБ (скриншот atbmarket.com)

Фрукты

Яблоки выросли в цене на 36%. Портал Минфин приводит среднюю стоимость сорта "Айдаред" – 19,2 грн/кг, украинское яблоко – 17,15 грн/кг.

Зимние праздники трудно представить без ароматных мандаринов. Цены на цитрусовые пока остаются стабильными, но праздничный ажиотаж, вероятно, скажется и на их стоимости.

Как говорит эксперт рынка "Шувар" Татьяна Попович, с началом сезона цитрусовых был зафиксирован незначительный рост цен (в пределах 10% к прошлому году), однако сейчас цена на главные виды цитрусовых (апельсин, мандарин, грейпфрут) стабилизировалась и почти сравнялась с прошлогодней.

В супермаркетах такое предложение на мандарины:

Varus – 54,9 грн/кг сорт Сатсума, 98,5 грн/кг (Испания)

АТБ – 54,95 грн/кг (Турция)

Сельпо – 41 грн/кг (Турция), 75 грн/кг (Клементина, Италия)

На стоимость мандаринов оказывает влияние и ситуация с блокировкой границы. Рыночные операторы продолжают импортировать итальянские, испанские и другие европейские товары, но с некоторой задержкой и по более высоким ценам из-за роста затрат на логистику.

Фото: мандарины в Сильпо (скриншот shop.silpo.ua)

Еще один традиционный зимний фрукт – хурма. Цены на нее составляют в среднем 97 грн/кг, что на 6% меньше чем в 2022, отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка.

Бананы стоят 56,90 грн/кг в розничных сетях. Цена на 13% меньше прошлого года.

По словам эксперта, поставки этих видов фруктов идут стабильно и предложение в этом году было более ранним, ведь праздники сместились в датах.

Закуски

Сырная тарелка к праздничному столу обойдется от 120-140 грн (300 г сыра типа "Голландский").

Мясная нарезка обойдется от 235 грн. К примеру, это может быть по 200 г копченой колбасы "Салями" (135,4 грн) и буженины (99,2 грн).

Средняя цена на банку красной икры в супермаркетах составляет 280 грн. Есть акционные предложения до 200 грн за 80 г икры.

Фото: цены на икру лососевую в сети Varus (скриншот varus.ua)

Селедка на праздничный стол обойдется в 100 грн за 500 г филе, а соленая красная рыба будет стоить в среднем 245 грн за 200 г.

Индекс "Оливье"

В национальном научном центре "Институт аграрной экономики" посчитали стоимость традиционного украинского салата "Оливье" на Новый год 2024:

Самый дорогой ингредиент: колбаса – 127 грн за 0,5 кг;

соленые огурцы – 38 грн за 200 г;

майонез – 22,90 грн за 180 г;

картофель – 11,68 грн за 5 шт.;

зеленый горошек – 45 грн за 0,5 кг;

яйца – 34,56 грн за 6 шт.;

морковь – 3,33 грн за 2 шт. (340 г);

лук – 2,99 грн (230 г).

По расчетам специалистов центра, салат "Оливье" обойдется в 285,46 грн (3 кг продуктов традиционной рецептуры). Его стоимость выросла на 1,3% по сравнению с ценами прошлого года перед праздниками.