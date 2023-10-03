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Грузовой поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

Донбасс, Вторник 03 октября 2023 09:57
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Грузовой поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен Фото: ПВО "Стрела-10" оккупантов попала под поезд в районе Енакиево 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на вторник, 3 октября, поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на перегоне "Енакиево-Углегорск" на временно оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Накануне ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, оккупант, сидевший за рулем ЗРК, двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

В итоге экипаж, сидевший в ЗРК уничтожен, еще двое российских военных ранены.

Нехватка ПВО в России

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, у России не хватает средств противовоздушной обороны для защиты собственной территории. Поэтому она вынуждена перебрасывать их с Дальнего Востока. Кроме того, 1 октября дроны атаковали Смоленский авиазавод по производству ракет Х-59. В результате атаки повреждено производство на предприятии и нарушен выпуск оружия.

Для справки

ЗРК "Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах, до 5 км. Принят на вооружение в 1976 году.

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Донбасс потяг потяги Енакиево ПВО Углегорск
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