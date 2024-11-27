"Ванкувер" одолел "Бостон", "Юта" дожала "Монреаль": видео всех шайб вечера НХЛ

НХЛ, регулярное первенство

"Бостон" – "Ванкувер" – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Дебрюск, 25:53, Гарланд, 59:47

"Монреаль" – "Юта" – 2:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Страбл, 28:05, Ньюхук, 40:46 – Гюнтер, 26:23, Макбэйн, 44:17, Сергачев, 64:33

Первый период в Массачусетсе оказался безголевым. "Кэнакс" сумели открыть счет на старте второй 20-минутки. Это Дебрюск разобрался на "пятаке" в затяжной атаке "Ванкувера" в большинстве.

При минимальном преимуществе гостей "Брюинз" решились снять вратаря на последних минутах. Впрочем, разобраться с "Кэнакс" вшестером бостонцы не сумели. Более того, Гарланд после перехвата расписался в пустых воротах хозяев.

Обе команды забивали в Онтарио. Правда, тоже начали со второго периода. На шайбу Гюнтера из левого круга вбрасывания "Канадиенс" ответили голом Страбла. Он застал голкипера врасплох броском со средней дистанции сквозь "трафик".

На старте третьей 20-минутки "Монреаль" вышел вперед – Ньюхук протолкнул шайбу за линию с "пятака" после передачи Дворака из-за ворот. Однако Макбэйн довольно быстро восстановил паритет. А в овертайме Сергачев перед воротами замкнул прострел Шмальца и принес победу "Юте".