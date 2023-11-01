RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ванкувер" и "Лос-Анджелес" закрепились в лидерах конференции: видео всех голов вечера НХЛ

Фото: Калифорнийские "короли" покорили Онтарио (twitter.com/LAKings)
Автор: Антон Федорцив

"Ванкувер Кэнакс" и "Лос-Анджелес Кингз" одержали разгромные победы и укрепили позиции в первой пятерке команд Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

"Кингз" на выезде разобрались с "Торонто". В стартовом периоде калифорнийцы забили дважды – Энглунд забросил из правой зоны атаки, а Дано на "пятаке" замкнул поперечную передачу Мура. В середине второй 20-минутки "Лос-Анджелес" сделал счет разгромным, когда Калиев реализовал большинство.

Мечты "Мейпл Лифс" о камбэке подпитал в третьем периоде Таварес – капитан хозяев классно бросил в дальний угол при численном преимуществе "Торонто". Но последнее слово во встрече было за "Кингз". Это Кемпе разобрался с обороной канадцев на добивании.

 

 

Тем временем "Кэнакс" победили на домашнем льду. Правда, "Нэшвилл" должен был забивать первым, но Фауди не реализовал буллит в дебюте. Зато Лафферти в хаосе на "пятаке" гостей протолкнул "диск" за линию. "Предаторс", однако, ответили двумя шайбами – Сизонс классно обыграл голкипера в ближнем бою, а Фаббро забросил с дистанции.

Но дальше наступило звездное время форвард "Ванкувера" Петтерссона. Швед оформил хет-трик, в частности, третью шайбу отправил в пустые ворота под занавес встречи. В свою очередь второй и третий гол скандинава шайба Миллера по добиванию на "пятаке".

Обе команды идут в четверке лучших команд на Западе НХЛ. Лидер конференции – "Вегас" (19 очков). "Ванкувер" поднялся на второе место (13 пунктов), а "Лос-Анджелес" делит третью-четвертую позицию с "Колорадо" (по 12).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Торонто" – "Лос-Анджелес" – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
  • "Ванкувер" – "Нэшвилл" – 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

К слову, накануне форвард "Аризоны" Карконе возглавил топ-3 звезд вечера с хет-триком против "Чикаго".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей