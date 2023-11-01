"Ванкувер" и "Лос-Анджелес" закрепились в лидерах конференции: видео всех голов вечера НХЛ

"Кингз" на выезде разобрались с "Торонто". В стартовом периоде калифорнийцы забили дважды – Энглунд забросил из правой зоны атаки, а Дано на "пятаке" замкнул поперечную передачу Мура. В середине второй 20-минутки "Лос-Анджелес" сделал счет разгромным, когда Калиев реализовал большинство.

Мечты "Мейпл Лифс" о камбэке подпитал в третьем периоде Таварес – капитан хозяев классно бросил в дальний угол при численном преимуществе "Торонто". Но последнее слово во встрече было за "Кингз". Это Кемпе разобрался с обороной канадцев на добивании.

Тем временем "Кэнакс" победили на домашнем льду. Правда, "Нэшвилл" должен был забивать первым, но Фауди не реализовал буллит в дебюте. Зато Лафферти в хаосе на "пятаке" гостей протолкнул "диск" за линию. "Предаторс", однако, ответили двумя шайбами – Сизонс классно обыграл голкипера в ближнем бою, а Фаббро забросил с дистанции.

Но дальше наступило звездное время форвард "Ванкувера" Петтерссона. Швед оформил хет-трик, в частности, третью шайбу отправил в пустые ворота под занавес встречи. В свою очередь второй и третий гол скандинава шайба Миллера по добиванию на "пятаке".

Обе команды идут в четверке лучших команд на Западе НХЛ. Лидер конференции – "Вегас" (19 очков). "Ванкувер" поднялся на второе место (13 пунктов), а "Лос-Анджелес" делит третью-четвертую позицию с "Колорадо" (по 12).

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