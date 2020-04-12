Валютний ринок продовжує жити в умовах нестабільності і неясності

Світова громадськість і економіка вперше зустрілася з такими глобальними, непередбачуваними і довготривалими проблемами. Навіть в періоди Великої депресії в США і Другої світової війни негативний вплив було менш масштабним і більш розтягнутим у часі.

Незважаючи на новини про те, що в деяких країнах з'явилася надія на стабілізацію ситуації з пандемією в доступному для огляду майбутньому, підсумки негативного впливу вірусу на економіку і промисловість ще належить підвести.

Валютний ринок також продовжує жити в «підвішеному» стані, умовах волатильності і залежності від зовнішніх факторів. Інформацію про валютну пару рубль-долар і про новини, що стосуються цього напрямку, ви можете прочитати на сайті Інстафорекс.

У США обговорюють нові заходи

Небувала ініціативність ФРС, як і комплексні заходи Центробанків, ставили перед собою одне завдання - не допустити глобальної кризи на ринках і стимулювати економіку в умовах, що склалися, які можна назвати критичними для більшості сфер.

Так, в США раніше схвалили проект підтримки місцевої економіки в розмірі 4 трильйонів доларів. На думку деяких експертів, така політика на дистанції відіб'ється на країні і всьому світі негативно. Проте, Конгрес знову обговорює варіанти додаткового виділення коштів - цього разу в розмірі 1,5 трильйонів і ще 250 мільярдів доларів додатково для підтримки малого бізнесу.

Пом'якшення політики і повінь ринків грошима для підтримки економіки - поширена практика фінансових регуляторів останнім часом. Але наскільки така політика дієва, особливо в довгостроковій перспективі - питання відкрите.

Позитив і негатив про епідемію

США, які вийшли на перше місце за кількістю заражених, переживають непрості часи. Епіцентром поширення вірусу став Нью-Йорк. Однак останні звіти дають надію на те, що місто впритул наблизилось до піку або вже подолало його. Це означає, що щоденне число нових заражених наблизилося до максимальної позначки, і в доступному для огляду майбутньому ситуація стабілізується.

З кількох країн ЄС також надходять помірно позитивні звіти, які свідчать про вихід на «плато» статистики заражених, після якого можна очікувати зниження нових заражень. Як швидко число пацієнтів піде на спад, сказати складно. Також складно сказати, як довго світ буде відновлюватися від потрясіння.

Проте, ситуацію навряд чи можна вважати завершеною. Багато країн досі живуть в умовах жорсткого карантину або навіть режимі НС, який був, наприклад, введений в декількох префектурах Японії.