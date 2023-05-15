Валютная выручка от экспорта черных металлов с начала 2023 года упала в 3,2 раза

Согласно данным, на черные металлы за этот период пришлось 6,18% общего объема поступлений от экспорта товаров против 15,65% за январь-апрель 2022 года.

В апреле поступления от экспорта черных металлов составляли $239,72 млн, тогда как в предыдущем месяце - $226,61 млн.

При этом Украина за четыре месяца текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 27,4% - до $360,8 млн. В апреле ввезено продукции на $100,22 млн.

Кроме того, в январе-апреле Украина сократила экспорт метизов на 0,6% - до $334,07 млн. В апреле они экспортированы на $90,86 млн.

В то же время импорт метизов в первые четыре месяца года вырос на 11,1% - до $221,72 млн. В апреле в Украину поставлена эта продукция на $47,42 млн.

Напомним, что основной проблемой падения экспорта эксперты называют заблокированные украинские порты. В течение полномасштабного вторжения у Украины нет возможности экспортировать морем какие-либо товары, кроме зерна в рамках "Зернового соглашения".

Ранее Федерация работодателей Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.