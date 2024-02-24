RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Валютные ограничения отпугивают иностранных инвесторов от Украины, - эксперт

Фото: валютные ограничения отпугивают иностранных инвесторов от Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Наличие валютных ограничений негативно отражается на инвестиционном климате, ведь инвесторы не хотят вкладывать деньги и предоставлять ссуды, не имея никаких прогнозов по их возврату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тинного.

"Политика Нацбанка, конечно, в целом оправдана ситуацией, в которой оказалась страна, но во многих вопросах она чрезвычайно жесткая, и останавливает развитие любого бизнеса. Невозможность платить проценты по ранее привлеченным кредитам и невозможность выплачивать дивиденды абсолютно делает невозможными любые дальнейшие инвестиции в страну. И это неправда, что во время войны их нет или не может быть", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что правительство боится, что предприниматели начнут выводить заработанные прибыли, и это повлияет негативно на курсовую стабильность. Но с другой стороны – в Украине есть критическая нехватка некоторых типов оборудования или балансирующих мощностей в электроэнергетике, и иностранные инвестиции в такие вещи были бы очень кстати.

"Но сейчас даже на горизонте инвестор не может быть уверен, что ссуду, которую он сейчас предоставит, вернут, и тем более - что вернется с прибылью инвестиция. Поэтому вообще никто не рассматривает какую-либо инвестицию или кредитование Украины, и это уже никуда не Я лично имею партнеров-итальянцев в бизнесе, и они бы, наверное, охотно каким-то образом поддерживали дальше инвестирования в Украине, но я не могу им объяснить, получат ли они хоть возврат кредитов через 3-5-10-15 лет! , у нас есть просто запрет, и он бессрочный. И никто никогда в жизни не вложит денег, когда у него нет даже надежды на их возвращение", - отметил Тинный.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныВалютный рынок