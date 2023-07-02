RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования, - эксперт

Фото: валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Установленные Национальным банком Украины валютные ограничения уменьшают возможности реинвестирования и создают сложности новым инвесторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономического восстановления, советника премьер-министра Кирилла Криволапа.

По его словам, сейчас в Украине отсутствует благоприятный инвестиционный климат - набор правовых, экономических, социальных и культурных институтов, организаций, механизмов и стимулов.

"Рассмотрим ключевые элементы инвестиционного климата, относительно которых для Украины характерны самые большие проблемы. Одна из них - ограничения на валютные операции. Даже после последних осторожных шагов НБУ в сторону валютной либерализации все еще остаются ограничения на обслуживание долгов, выплату дивидендов и т.д.", - заметил Криволап.

Он отметил, что это означает уменьшение возможностей реинвестирования, не говоря уже о том, что новые инвесторы не заходят в Украину, понимая все потенциальные сложности.

Криволап подчеркнул, что важной составляющей инвестиционного климата есть свобода перемещения денег и других финансовых ресурсов. Он добавил, что глубже страна интегрирована в мировую финансовую систему, тем более что капиталу доступно ее экономическим субъектам.

Напомним, Национальный банк предоставил возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынокНациональный банк Украины