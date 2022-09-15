Валютна виручка від експорту чорних металів впала на 60%

Надходження від експорту чорних металів впали на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $3,72 млрд із $8,92 млрд. У серпні надходження від експорту чорних металів складали $234,66 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу.

Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 8,9% - до $703,13 млн.

Основними причинами падіння експорту, за словами учасників ринку та даними галузевих асоціацій, є блокування морських портів та значне здорожчання залізничних перевезень: тільки 3 21 року вони виросли в ціні на 140%.

Нагадаємо, раніше глава "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що ГМК України перебуває у найтяжчій кризі з часів незалежності, і дуже потребує державної підтримки.