Valve продемонструвала портативну консоль Steam Deck: що про неї відомо
Valve продемонструвала власну портативну консоль, яка отримала назву Steam Deck. Стартова ціна пристрою становить 400 доларів, а поставки розпочнуться в грудні поточного року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Steamdeck.
Як зазначає компанія, консоль продаватиметься у трьох варіантах:
- На 64 ГБ - 400 доларів;
- На 256 ГБ - 529 доларів;
- На 512 ГБ - 649 доларів.
Зокрема, власники Steam Deck матимуть одразу доступ до усіх ігор з їх бібліотек Steam.
Introducing Steam Deck: powerful, portable PC gaming starting at $399. Designed by Valve, powered by Steam. Shipping December 2021.— Steam (@Steam) July 15, 2021
Learn more at https://t.co/ZOTx3KUCVK and reserve yours tomorrow. #SteamDeck pic.twitter.com/jcgbaKfT9c
Стосовно характеристик консолі:
- Гібридний процесор AMD (ЦП: Zen 2 4c / 8t, 2,4-3,5 ГГц);
- Графічний процесор: 8 RDNA з двома обчислювальними блоками;
- 16 ГБ LPDDR5 оперативної пам'яті;
- 7-дюйомвий дисплей з роздільною здатністю 1280x800 й частотою 60 Гц.
Варто відзначити, що поставки розпочнуться в грудні 2020 року у США, Канаді, ЄС й Великобританії. Усім іншим країнам доведеться чекати наступного року.
We just announced Steam Deck, a powerful all-in-one handheld gaming PC that ships later this year. Get to know Steam Deck: how to test your game, make your game even better on Deck, request a developer kit, and more at https://t.co/bAnPKznYPy #SteamDeck pic.twitter.com/5dlvbhQXuE— Steamworks (@Steamworks) July 15, 2021