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Valve блокує Steam в Росії. CD Projekt RED ввела санкції

Автор: Сергій Сурепін

Valve відключила основні способи оплати в Steam для користувачів з РФ. Росіяни не можуть здійснювати покупки ігор за допомогою карт "Мир", Visa і MasterCard.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Це не єдина ігрова платформа, яка ввела обмеження можливості оплати для росіян. Аналогічно надійшов магазин GOG, який відключив можливість покупки в рублях.

Також стало відомо, що польська компанія CD Projekt RED призупинила продажі своїх ігор в Росії та Білорусі через війну в Україні. Студія зняла з продажу "Відьмака" і Cyberpunk 2077.

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Війна Росії проти України