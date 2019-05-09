ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Валенсія - Арсенал: анонс матчу

Новини » Спорт    09.05.2019 - 12:05
Валенсія - Арсенал: анонс матчу
Фото: "Валенсія" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Готуємося до поєдинку у відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

"Валенсія" прийме на своєму полі "Арсенал" в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають господарів поля фаворитом поєдинку. У першій грі англійці добилися вольової перемоги.

9 травня 22:00
Валенсія, стадіон "Месталья"

 

Вольова перемога в Лондоні зробила "Арсенал" фаворитом матчу і наблизила команду до виходу в фінал єврокубка, проте "Валенсія" не втрачає надій відігратися. Щоб заробити путівку в бакинський фінал, господарям поля необхідно забивати на "Местальї" мінімум двічі й це "кажанам" під силу.

У передостанньому турі англійської Прем'єр-ліги "каноніри" зіграли внічию з аутсайдером чемпіонату "Брайтоном" (1:1). Втрата очок практично перекреслила надії "Арсеналу" на повернення в Лігу чемпіонів через чемпіонат, а можлива перемога в Лізі Європи цю путівку гарантує.

Що стосується "Валенсії", то вона має відмінну серію з перемог в стінах рідної арени. "Кажани" не програють вдома в Лізі Європи в 11 матчах поспіль. У восьми останніх вони перемогли, забивши 22 м'ячі і пропустивши три.

Переможець сьогоднішньої пари 29 травня зіграє в фіналі з "Челсі" або "Айнтрахтом".

"Реал" наблизився до купівлі нападаючого півфіналіста Ліги Європи "Арсенал" двічі всуху обіграв "Наполі" у Лізі Європи
Новини України АрсеналВаленсияЛіга Європиполуфинал
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся