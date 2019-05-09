Валенсія - Арсенал: анонс матчу

Фото: "Валенсія" - "Арсенал" (twitter.com/Arsenal)

Готуємося до поєдинку у відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

"Валенсія" прийме на своєму полі "Арсенал" в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають господарів поля фаворитом поєдинку. У першій грі англійці добилися вольової перемоги.

9 травня 22:00

Валенсія, стадіон "Месталья"

Вольова перемога в Лондоні зробила "Арсенал" фаворитом матчу і наблизила команду до виходу в фінал єврокубка, проте "Валенсія" не втрачає надій відігратися. Щоб заробити путівку в бакинський фінал, господарям поля необхідно забивати на "Местальї" мінімум двічі й це "кажанам" під силу.

У передостанньому турі англійської Прем'єр-ліги "каноніри" зіграли внічию з аутсайдером чемпіонату "Брайтоном" (1:1). Втрата очок практично перекреслила надії "Арсеналу" на повернення в Лігу чемпіонів через чемпіонат, а можлива перемога в Лізі Європи цю путівку гарантує.

Що стосується "Валенсії", то вона має відмінну серію з перемог в стінах рідної арени. "Кажани" не програють вдома в Лізі Європи в 11 матчах поспіль. У восьми останніх вони перемогли, забивши 22 м'ячі і пропустивши три.

Переможець сьогоднішньої пари 29 травня зіграє в фіналі з "Челсі" або "Айнтрахтом".